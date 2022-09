Matrimonio di Marcell Jacobs: l'altare a pelo d'acqua, l'abito a sirena di Nicole, il ballo stretti

Sono poche le immagini che raccontano il matrimonio del campione Marcell Jacobs e Nicole Daza, convolati a nozze lo scorso 17 settembre. Così a qualche giorno di distanza dal fatidico sì spunta il video pubblicato da Nicole Cavallo, la stilista che recentemente ha vestito anche Federica Pellegrini. Un piccolo assaggio di momenti emozionanti sul lago di Garda, più precisamente a Gardone Riviera, nel Bresciano, alla Torre di San Marco. Una cerimonia “blindata” per il fenomeno dell'atletica, meglio conosciuto come l'uomo più veloce al mondo. Nelle immagini l'incantevole vestito a sirena di Nicole, l'arrivo con i motoscafi, l'emozione palpabile della famiglia, parenti e amici, l'altare realizzato a pelo d'acqua, il lancio dei petali, il cambio d'abito per la sera, i fuochi d'artificio, e il ballo intimo e romantico della coppia già moglie e marito.