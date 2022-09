Il messaggio di addio di Roger Federer al tennis: "Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni"

Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis. “Come molti di voi sapranno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato per tornare alla piena forma competitiva. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo, e il suo messaggio per me ultimamente è stato chiaro. Io ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai sognato, e ora devo riconoscere quando è ora di finire la mia carriera competitiva”, dice il campione svizzero, tra le altre cose, in un lungo post su Instagram.

Il 41enne tennista di Basilea con 20 successi in 31 finali, è il terzo più vincente nelle prove del Grande Slam in ambito singolare maschile dietro a Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21): 8 Wimbledon (record), 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros. Alle Olimpiadi ha conquistato due medaglie: ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 vince l'oro nel doppio assieme al connazionale Stanislas Wawrinka, mentre a Londra 2012 conquista l'argento nel singolare perdendo in finale con Andy Murray. “Il più grande dono che ho avuto nel tennis sono amici, avversari e amici che ho incontrato. Gli ultimi tre anni sono stati difficili. Ho fatto di tutto per rientrare, ma conosco i limiti del mio corpo”.

Lo svizzero disputerà la “Laver Cup” la prossima settimana a Londra: “Sarà il mio ultimo evento”.