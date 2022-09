Presidente del Nicaragua critica il Papa e definisce la Chiesa una tirannia. Báez: "È un dittatore"

La guerra del Nicaragua contro la Chiesa cattolica non conosce limiti. Dopo aver definito “terroristi” e “golpisti” i sacerdoti, il presidente sandinista Daniel Ortega ha attaccato la Chiesa “è una dittatura perfetta”. Una dichiarazione durissima, uno schiaffo alla mano tesa di Papa Francesco, che solo due settimane fa aveva assicurato l'avvio di “un dialogo” con Managua, al termine di un anno di crisi sfociata in arresti ed espulsioni di preti e religiosi. Le violente dichiarazioni di Ortega, al potere dal 2007, sono un modo per rispedire al mittente gli appelli del mondo cattolico di riportare la democrazia e a porre fine alla repressione del dissenso nel Paese. Appelli che secondo l'esecutivo sandinista sono una morale che il Vaticano non dovrebbe fare. “Chi elegge i sacerdoti? Chi elegge i cardinali? Chi elegge il Papa? È una dittatura perfetta, una tirannia perfetta”, ha accusato Ortega in un discorso in occasione del 43mo anniversario della fondazione della polizia.

Affondo a cui ha risposto il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Managua, Silvio José Báez Ortega: “Quanta ignoranza, quante bugie e quanto cinismo. Un dittatore che impartisce lezioni sulla democrazia”, ha scritto in un tweet il prelato in esilio dal 2019 per motivi di sicurezza.