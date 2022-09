Il primo discorso di Re Carlo III: "Prometto di servirvi per tutta la mia vita"

"Tutti noi siamo addolorati da questa scomparsa, ma condividiamo con molti un profondo senso di gratitudine per i 70 anni del suo regno. La sua è stata una vita ben vissuta; mia madre è stata una fonte di ispirazione. Ha compiuto sacrifici, in nome del senso del dovere: e io ripeto oggi, solennemente, la promessa che lei fece a suo tempo, quello di essere al vostro servizio fino alla fine della mia vita.

La regina Elisabetta ha abbracciato il progresso, mantenendo l'attenzione alla tradizione. I nostri valori sono rimasti saldi, e devono rimanere saldi. Anche il ruolo della monarchia deve rimanere saldo.

È un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo.

Come mio erede, William assumerà il titolo di principe del Galles. Con sua moglie, Catherine, al suo fianco, i nuovi principe e principessa di Galles continueranno a ispirare e guidare il discorso pubblico nel nostro Paese, aiutando a portare chi sta ai margini al centro dell'attenzione, dove può essere loro dato aiuto vitale".

Nel suo discorso Re Carlo ha anche parlato di Harry e Meghan, per i quali ha espresso amore e a cui ha augurato di poter continuare a costruire la loro vita Oltreoceano.

E poi parole d'amore per la madre: “A te, mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per incontrare il mio caro papà, voglio solo dire questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia, e alla famiglia di nazioni che tu hai servito, con così grande diligenza, lungo tutti questi anni. Possa un volo d'angeli accompagnarti, cantando, al tuo riposo”.