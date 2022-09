Il primo red carpet della Mostra del cinema di Venezia

Star, modelle e anche personaggi politici sul red carpet di Venezia per la serata di inaugurazione della Mostra del Cinema. La modella Alessandra Ambrosio, il protagonista della serie "Bridgerton" Rege-Jean Page e Melanie Laurent, due volte vincitrice del Premio Cesar e indimenticabile in Inglourious Basterds, hanno firmato autografi e posato per qualche selfie con i fan che si sono accalcati ai lati della passerella.

L'ex First Lady degli Stati Uniti Hillary Clinton ha sfilato in un abito azzurro pallido, mentre la presidente della giuria Julianne Moore ha sfoggiato una mantella e un body scintillanti. Sul red carpet anche Noah Baumbach insieme al cast del film d’apertura della mostra "White Noise" con Greta Gerwig, Adam Driver, Don Cheadle e Jodie Turner-Smith.

Il festival si concluderà il 10 settembre, il film vincitore del prestigioso Leone d'Oro sarà scelto tra i 23 in gara.