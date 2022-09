Il ritratto di Giovanni Paolo I

Domenica 4 settembre, in occasione della sua beatificazione in piazza San Pietro, sarà svelato il ritratto a olio del beato Papa Luciani (1912-1978), per la prima volta realizzato, in un periodo di tempo molto breve, dalle mani sapienti dell’artista cinese Yan Zhang, 59 anni, nato a Neijiang, nella provincia del Sichuan (Repubblica popolare cinese). Zhang ha scelto di lavorare su una tela in puro lino francese realizzata a mano. I colori sono stati ottenuti con olio di lino e pigmenti naturali. Il ritratto del Papa sorridente, dai toni caldi e la saturazione dei colori per donare solennità all’immagine, incarna la vita interiore e la forza contagiosa e misteriosa dell’amore. Quello stesso amore che ha caratterizzato la vita di Giovanni Paolo I