Il senatore colombiano entra col cavallo in Parlamento. Farà danni? Meno di tanti politici

Difficile passare inosservato e, infatti, insieme al senatore e al suo cavallo anche una schiera di giornalisti hanno seguito Alirio Barrera. “Il gatto e il cane possono entrare, perché vietarlo a un animale come questo?”. E poi ironico il senatore colombiano ha dichiarato togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Il cavallo non è pericoloso e fa meno danni di molti altri i politici che sono passati di qui. Questo è un animale indifeso”. In realtà lo show è stato voluto per accendere la protesta contro alcune iniziative parlamentari che potrebbero vietare l’uso di animali in attività lavorative.