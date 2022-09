Il soldato sottovaluta gli effetti di un SPG-9 usato al chiuso

L'SPG-9 Kopyo è un cannone senza rinculo portatile da 73 millimetri montato su treppiede sviluppato dall'Unione Sovietica. Spara proiettili stabilizzati con alette e assistiti da razzo simili a quelli sparati dal cannone a bassa pressione 2A28 Grom da 73 mm del veicolo corazzato BMP-1. Fu introdotto in servizio nel 1962, sostituendo il B-10. Il cannone SPG-9 è uno tra i più famosi ed efficienti cannoni senza rinculo sovietici. Pur pesando 60 kg, equivale quasi in termini di capacità anticarro all'M40 statunitense, malgrado pesi un terzo e spari proiettili da 4 kg, un quarto del peso della munizione statunitense. Evidentemente il soldato che lo sta operando non si aspettava un effetto così devastante al momento dello sparo, anche se all'inizio del video si nota che il muro dietro alla postazione sia già abbattuto. Sempre a inizio video, notiamo che vicino al cannone sono accatastate altre munizioni che non avrebbero potuto esplodere al momento dello sparo.