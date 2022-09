Il successo del McDonald's russo: “Venduti 1,2 milioni di hamburger”, ma senza patatine fritte

Stando ai numeri del nuovo gruppo russo “Vkusno & tochka”, subentrato al posto di McDonald's, dallo scorso 12 giugno l'azienda avrebbe venduto più di 1,2 milioni di hamburger. La speranza, adesso, è di riaprire entro la fine dell'anno gli 850 ristoranti acquistati dagli statunitensi Numeri, che se confermati, traccerebbero un bilancio positivo dei primi 100 giorni di “Vkusno & tochka” che, per l'occasione, non ha fornito ulteriori dettagli su vendite, entrate e prodotti. Per “Gustoso e basta” gli ostacoli più grandi hanno riguardato il rebranding e la catena di approvvigionamento. In particolare la carenza di patate ha di fatto penalizzato le patatine fritte, uno dei prodotti più richiesti dai frequentatori di fast food. “Problema superato dopo l'estate”, sostiene il gruppo intenzionato a sostituire gli ingredienti critici con prodotti locali proprio come è stato fatto per la Coca-Cola. In vendita nei punti ristoro si trova una lattina somigliante, anche troppo simile, che si chiama Dobry Cola.