Il toccante video di Nazanin Zaghari-Ratcliffe a sostegno delle proteste in Iran

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenuta per 6 anni in un carcere iraniano con l’accusa di spionaggio e liberata nel marzo scorso, ha pubblicato un toccante video in solidarietà con le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne finita in coma dopo l'arresto e il pestaggio da parte polizia morale perché non indossava correttamente il velo.

Nel video la donna, che ha il doppio passaporto britannico e iraniano, dedica il taglio della prima ciocca a Mahsa e poi scandisce una serie di nomi mentre si taglia i capelli. Il lungo elenco si conclude con le parole “per la paura dell'isolamento in carcere, per le paure più grandi della verità, per le donne della mia terra, per la libertà”.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe è stata al centro di un lungo caso diplomatico tra Londra e Teheran. Arrestata nel 2016 era stata condannata a cinque anni di carcere per spionaggio. Accuse che la donna ha sempre respinto. Nel marzo del 2021, scontata la prima condanna, Zaghari-Ratcliffe era stata rilasciata ma era stata subito incriminata di nuovo per propaganda contro il governo degli ayatollah e condannata a un anno di carcere. Nel marzo scorso la definitiva liberazione e il ritorno a Londra.