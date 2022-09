Il video dei lanciarazzi russi in azione vicinissimo alla centrale nucleare

The Insider, testata investigativa in lingua russa che pubblica dalla Lituania e che collabora tra gli altri con Belling Cat, Cnn e Bbc, ha pubblicato questo video asserendo che mostra un lanciarazzi multiplo Grad in azione dall'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dal confronto con foto e immagini satellitari della zona, il team di esperti che pubblica sul profilo twitter GeoConfirmed ha accertato che il sito di lancio, certamente in territorio controllato da Mosca, dista da un minimo di 500 metri a un massimo di due chilometri dai reattori della centrale.

Quanto mostrato potrebbe costituire una violazione del primo protocollo di aggiornamento (1977) della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali. Il protocollo consente installazioni militari in prossimità di impianti nucleari solo a fine difensivo, “purché non siano utilizzate nelle ostilità se non per azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere protette” e solo nel caso in cui “il loro armamento sia limitato ad armi capaci solo di respingere azioni ostili contro le opere" stesse.