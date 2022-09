Il video dei missili anti-radar made in Usa sparati dai MiG ucraini

Prosegue l'offensiva ucraina nelle zone occupate dalle forze russe nel sud del paese con l'aiuto di intensi attacchi a lungo raggio contro le postazioni di comando e logistiche russe: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel paese.

Il ministero della Difesa ucraino, prosegue il rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa di Londra, ha diffuso filmati come quello in questa pagina di aerei ucraini (in questo caso un MiG-29) che lanciano missili antiradar ad alta velocità: sono gli Harm made in Usa, che i tecnici del Pentagono per la prima volta nella storia hanno adattato per funzionare su velivoli di progettazione sovietica. L'intelligence britannica ricorda che la Russia ha affermato in precedenza di aver recuperato frammenti di questo tipo di missili, progettati per localizzare e distruggere i radar.

La Russia, commenta Londra, dà la priorità alle difese aeree terrestri e ritiene che la copertura radar sia una capacità critica per le sue operazioni in Ucraina. Perciò, conclude il rapporto, una perdita "sostanziale e duratura" dei radar russi rappresenterebbe una grave battuta d'arresto per Mosca su questo fronte.

(video dal canale Telegram ufficiale dell'aviazione delle forze armate ucraine - @kpszsu)