Il video dell'aereo che minacciava di schiantarsi su un Walmart a Tupelo

Un negozio della catena Walmart è stato evacuato a Tupelo, nel nord dello stato americano del Mississippi, dopo che il pilota di un piccolo aereo ha minacciato di schiantarcisi. L'aereo, un Beechcraft King Air C90A che si è appreso essere stato rubato, ha iniziato a volare in cerchio sopra sopra Tupelo circa alle cinque di stamattina ora locale, mezzogiorno in Italia. Solo ore dopo l'aereo è atterrato e il pilota tratto in arresto

(credit: Rachel McWilliams via AP; WCBI via AP)