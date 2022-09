Il volo nella notte dei missili Himars

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di armi da 600 milioni di dollari per aiutare l'esercito ucraino. Biden ha autorizzato l'assistenza utilizzando la sua Presidential Draw down Authority, che consente al Presidente di autorizzare il trasferimento di armi in eccesso dalle scorte statunitensi.

Non è chiaro come verranno utilizzati i fondi, ma diverse fonti hanno riferito a Reuters che si prevede che il pacchetto conterrà munizioni, tra cui un maggior numero di sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità (HIMARS).