Ucraina: innalzata la bandiera nazionale sui territori riconquistati

Il video mostra l'esercito che alza bandiera sull'insediamento riconquistato nella regione di Kharkiv e ancora la cerimonia dell'alzabandiera nella città di Balakliia liberata.

"Finora le Forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di circa 30 insediamenti nella regione di Kharkiv -ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy-. In alcuni villaggi della zona sono in corso attività di controllo e messa in sicurezza del territorio; gradualmente assumiamo nuovi insediamenti - ovunque restituiamo la bandiera ucraina e la sicurezza al nostro popolo".