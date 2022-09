Insegnante torna dal fronte e irrompe a scuola: la reazione strappalacrime dei suoi studenti

Roman Palamarchuk ha combattuto contro le truppe di Mosca in prima linea. Ancora con la mimetica indosso, la prima cosa che ha fatto, rientrato dal fronte, è stata salutare i suoi alunni. La sorpresa durante la lezione. I ragazzi si girano e corrono da lui per abbracciarlo. Palamarchuk, insegnante di scuola elementare, ha rinunciato a tutto per arruolarsi come volontario nell'esercito ucraino. Ora spera di tornare alla quotidianità.