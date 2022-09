Inseguimento a Milano: l'auto dei fuggitivi si ribalta, la fuga a piedi, le altre auto speronate

Momenti di terrore per alcune persone che si sono ritrovate speronate da un'auto, con targa romena, inseguita dai carabinieri. Quattro uomini, dalle prime testimonianze, non si sarebbero fermati al controllo innescando così un inseguimento con le forze dell'ordine. La fuga è finita all'uscita del tunnel di via Gattamelata, con il ribaltamento. Negli istanti precedenti altre auto sono rimaste coinvolte. “Stavo andando in ufficio, lavoro qui vicino. Mi è sfrecciata di fianco questa macchina ho visto adesso che è un bmw. Ho sentito una gran botta. Ho sentito le sirene, pensavo fosse l'ambulanza. Mi sono spostata ma ho fatto appena in tempo. Mi è sfrecciata quest'auto accanto e poi l'ho vista volare” racconta una signora che ha assistito all'incidente e fortunatamente non ha avuto conseguenze. Poi i quattro sono fuggiti a piedi, sempre inseguiti dai militari. “Pensavo di morire” racconta una donna proprietaria dell'auto rossa.