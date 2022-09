Giuseppe Conte: "Abbracciare la sfida di una vera transizione ecologica"

Bisogna “investire nella giusta direzione, in energia pulita, in una vera transizione ecologica. Io credo che un ritorno al passato significherebbe aumentare soltanto i costi sociali e finanziari e abbracciare la spirale recessiva”. Lo ha ribadito al Forum Ambrosetti il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Von der Leyen, presidente della Commissione europea, prima che scoppiasse il conflitto russo-ucraino aveva preventivato la necessità di investimenti pubblici e privati per circa 360 miliardi l'anno in transizione economica. Adesso siamo oltre 400 miliardi - prosegue l'ex presidente del Consiglio - Un rapporto di Deloitte ha quantificato il fallimento della sfida al contrasto dei cambiamenti climatico. Noi avremo un costo di 178 trilioni di dollari nei prossimi 50 anni. Al contrario, abbracciare questa sfida potrebbe generare 43 trilioni di dollari di benefici aggiuntivi nei prossimi cinque decenni. Il mancato investimento di oggi nella giusta direzione significa una moltiplicazione dei costi sociali incontrollati per domani".

"Abbiamo già toccato con mano politiche sbagliate operate nel passato recente - ricorda poi Conte - Considerate come avremmo potuto reggere più efficacemente la pandemia se non avessimo definanziato per circa 40 miliardi di euro nello scorso decennio il servizio sanitario nazionale. O come potremmo affrontare la crisi energetica se l'Ue avesse abbracciato il green new deal per tempo e non solo nel 2019. Uno studio dell'Oxford review of economic policy ci dice che un milione di dollari speso in infrastrutture per le energie rinnovabili genera 7,5 posti di lavoro a tempo pieno. Se viene speso nelle fonti fossili, ne genera solo 2,6. Investire nel green deal triplica i posti di lavoro".