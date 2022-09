Enrico Letta: "Il voto conta, per il futuro dell'Italia"

“Negli ultimi quindici anni c'è stata una legislatura di centrodestra, una di centrosinistra, una variegata dal punto di vista dei colori politici. Questo vuol dire che tutti noi c'eravamo, nessuno può dire che non c'era". Lo sottolinea Enrico Letta intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

“Per questo - prosegue il segretario del Partito democratico - dobbiamo fare un discorso di verità. Il voto conta, non è vero che l'agenda della realtà si imporrà a chiunque sia eletto. Chiediamolo agli inglesi, quando hanno votato per Brexit, le conseguenze dureranno per tutta la loro vita. Il futuro dell'Italia è il futuro di una grande potenza industriale. Veniamo da un periodo positivo grazie a scelte che hanno portato a prospettive di investimento importanti, come con il Pnrr. Ci sono difficoltà ma anche tanti segnali di speranza, che vengono anche e soprattutto da un mondo di imprese dinamiche e innovative che stanno cercando di guardare al mondo e hanno bisogno di una pubblica amministrazione in grado di dare risposte".

“Il Pd - rivendica Letta - è stato lineare nei confronti del governo Draghi. Quella di coloro che lo hanno fatto cadere, quindi il Movimento 5 stelle, Forza Italia, la Lega, e di Fratelli d'Italia, che coerentemente è sempre stata all'opposizione, è una responsabilità grave, rispetto alla drammaticità del momento che stiamo vivendo. Con questa legge elettorale la parte maggioritaria determina chi vince e chi perde, quindi le alleanze di governo sono necessarie, come quella che noi abbiamo costruito con Più Europa e Impegno civico, abbiamo aggiunto un'alleanza di difesa della Costituzione con Verdi e Sinistra Italiana”.

“Confermiamo qui le nostre alleanze internazionali - aggiunge il leader dem - noi siamo per l'Europa e l'Alleanza atlantica, sono valori che portiamo avanti anche in momenti di grande difficoltà come gli ultimi otto mesi”.