Salvini: "Sostenere imprese e famiglie, il problema è adesso"

“Io credo nell'Europa che crea lavoro e sviluppo, ma a febbraio l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue diceva, con un ragionamento un po' semplicistico, che le sanzioni contro la Russia avrebbero evitato che i russi venissero a fare shopping a Milano, feste a Saint-Tropez e comprassero diamanti ad Anversa. Lascio a voi giudicare come sistema economico e produttivo quanto questa visione a oggi 4 settembre sia fondata”. Lo ha affermato Matteo Salvini al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Ha poi detto il segretario della Lega: “Le previsioni del Fmi dicono che a fine luglio le sanzioni hanno comportato un avanzo commerciale tra export e import di 140 miliardi di dollari cash nelle casse della Federazione Russa. Stima del Fmi a fine anno: 227 miliardi di dollari. Dovevamo mettere in ginocchio un Paese, questi sono i dati economici dell'attuale provvedimento. Quindi andiamo al governo e cambiamo alleanze? No! Siamo profondamente, orgogliosamente, democraticamente, stabilmente radicati nell'Occidente libero, democratico, che crede nel dialogo e non nella guerra o nell'aggressione. Però al settimo mese di guerra le esportazioni italiane si sono dimezzate e questa è la liquidità che la Federazione Russa sta raggiungendo con il rublo ai massimi storici da sette anni a questa parte”.

Salvini ha poi citato una stima di Confcommercio secondo cui ci sono “370 mila posti di lavoro a rischio. Perché qua c'è la grande finanza, ci sono investitori istituzionali, ma il 95% delle aziende italiane contano meno di dieci dipendenti. Quel che vorrei la politica capisse è che il problema è adesso, la vita è adesso, la sopravvivenza è adesso, ottobre è tardi, novembre è tardi. In Germania stamattina hanno fatto qualcosa che dovremmo copiare: tutti i partiti al governo, da destra a sinistra, hanno approvato uno stanziamento di 65 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese”.