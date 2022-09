Fratoianni a Rainews24: "Putin ha finanziato le destre perché è un uomo di destra"

“Le proposte della destra, tra cui il presidenzialismo e l'autonomia differenziata, rischiano di ridurre la qualità della nostra democrazia” ha detto Nicola Fratoianni, esponente dell'Allenza Verdi Sinistra ospite a Rainews24.

Sulla vicenda dei fondi russi ha dichiarato: "Che Putin abbia finanziato politici e forze politiche in giro per il mondo e per l'Europa è fatto noto Lo ha fatto con le destre perché Putin è un uomo di destra. Io sono assai tranquillo essendo un uomo di sinistra". E a proposito del report dell'intelligence Usa commenta: “Il mio giudizio è un giudizio sospeso non ho sott'occhio questo rapporto. E bene che ci sia chiarezza, trasparenza massima, siamo in un momento delicato, ma questo varrebbe anche se non fossimo in campagna elettorale.Il nodo del finanziamento della politica è un nodo con cui dobbiamo tornare a fare i conti”.

Sulla guerra in Ucraina ribadisce: "Ciò che è mancato e continua a mancare è una solida, decisa, univoca e unitaria iniziativa diplomatica".

Mentre esprimendo cordoglio sul nubifragio che ha colpito le Marche, causando diverse vittime, e a proposito dell'emergenza climatica Fratoianni sottolinea: "Ancora un evento climatico estremo, ancora una catastrofe. Tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle cittadine e ai cittadini delle Marche, che dopo una notte di terrore si trovano di fronte a questo disastro e piangere la morte di almeno sette persone. Eventi disastrosi come questo non sono banale maltempo, ma fenomeni provocati dal cambiamento climatico, la più grande emergenza di questi anni".