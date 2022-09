Speranza: "Il presidenzialismo una scorciatoia pericolosa"

“Se oggi qualcuno vuol fare passare l'idea che tra destra e sinistra non ci sono differenze sta dicendo una enorme falsità. Abbiamo idee diversi in campo: per noi c'è il lavoro, la difesa della scuola e della sanità pubblica, la difesa dei diritti, l'ambiente” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo stamani a Mattina 24 su Rainews 24.

"Io sono stato in un governo chiaramente di compromesso tra forze politiche diverse ma non è un caso che la Lega non votasse quasi mai i provvedimenti di sanità che io mettevo in campo", ha aggiunto il ministro, chiarendo che le posizioni politiche di Meloni, Salvini e Berlusconi "sono radicalmente differenti dalle mie".

In merito al presidenzialismo, Speranza la definisce "una scorciatoia pericolosa. Non si riescono più a costruire grandi soggetti politici che parlano con le persone e affrontano i loro problemi", quindi "c'è un leader di turno, spesso leadership evanescenti, che riescono a prendere il consenso per un tempo brevissimo. Leadership che si presentano, diventano ultrapopolari, hanno un risultato clamoroso alle elezioni e riempiono i programmi di promesse", che "poi evaporano". Per Speranza "bisogna invece ricostruire i luoghi della rappresentanza, riassaporare anche la fatica del confronto con le persone nei luoghi dove le persone sono".

Sul caro bollette, "sono convinto che Mario Draghi farà il possibile nelle prossime ore per dare risposte utili al nostro paese. Osservo con una certa curiosità il fatto che oggi tutti tirano per la giacca il premier e questo governo dopo averlo sfiduciato in parlamento".