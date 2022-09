Iran, picchia una donna e rischia il linciaggio

Parcheggia la moto, schiaffeggia una donna scatenando l'ira delle persone che assistono alla scena. Quello che prima poteva essere considerata una “scena comune”, ora in Iran non lo è più. E così l'uomo ha rischiato il linciaggio da parte della folla. Dapprima tenta di allontanarsi con calma, ma poi è raggiunto da altre persone. Volano schiaffi e pugni e qualche calcio. Altri cercano di sedare gli animi. Le immagini postate in rete mostrano, forse, un cambiamento nel Paese o almeno una presa di coscienza sulle condizioni della donna in Iran anche sull'onda delle proteste per la morte di Mahsa Amini.