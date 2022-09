Ispettori Iaea a Zaporizhzhia

Gli ispettori dell'IAEA in visita alla centrale di Zaporiszhzhia. L'emittente russa Izvestia ha filmato e pubblicato il video dell'equipaggiamento militare russo negli edifici delle turbine a Zaporizhzhya. Secondo Izvestia l'equipaggiamento servirebbe per garantire la protezione radiologica/chimica della centrale, ma il problema è che i mezzi mostrati sono semplici camion militari da trasporto che bloccano l'accesso ai locali dei reattori in caso di necessità di intervento, come riferisce il personale di sicurezza della centrale. I mezzi per la sicurezza NBC richiedono compartimenti a tenuta stagna per evitare la contaminazione, e non quelli che si vedono nel video.