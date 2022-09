L'Italia del volley femminile vince con il Camerun, il commento di Giulia Pisani

Riepilogo e commento di Italia-Camerun che si è giocata oggi a Arnhem. Giulia Pisani passa in rassegna la partita che ha portato all'Italia 3 punti nella prima fase del girone A del Mondiale 2022.

Per le azzurre 9 ace realizzati, centrali molto presenti e ordinate che si sono proposte anche in attacco, impeccabile muro in difesa. Camerun in difficoltà dall'inizio alla fine con appena un 23% di perfetto.