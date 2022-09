Calcio. Un tifoso sta male, Ledesma lancia il defibrillatore in tribuna - Il video

Nel video incredibile, la corsa del portiere del Cadice, Jeremías Ledesma, che attraversa il campo per poi lanciare un defibrillatore in tribuna verso i paramedici intervenuti a salvare la vita ad un tifoso. Dopo attimi di angoscia - con i giocatori in campo sconvolti e con le mani in faccia - l'arbitro ha deciso di sospendere la partita, sul punteggio di 2-0 in favore dei catalani.