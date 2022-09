L'intervento di Joe Biden all'Assemblea generale dell'Onu

Le azioni della Russia in Ucraina "fanno gelare il sangue". Così Joe Biden, nel discorso oggi all'Onu, ha condannato la brutalità della guerra in Ucraina con "attacchi alle scuole, le stazioni ferroviarie, ospedali e centri storici e culturali". Il presidente americano ha fatto anche riferimento al ritrovamento delle fosse comuni, "con corpi che mostrano segni di torture: "questa guerra è per eliminare il diritto dell'Ucraina ad esistere come Stato, semplicemente il diritto dell'Ucraina ad esistere come popolo". "A chiunque, in qualunque parte del mondo viva, con qualunque credo, questo farebbe gelare il sangue - ha aggiunto - è per questo che 141 nazioni dell'Assemblea Generale si sono unite per condannare in modo non equivoco la guerra della Russia contro l'Ucraina".