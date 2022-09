Kate e Meghan, così vicine ma distanti. Almeno William e Harry avranno fatto pace?

Fuori da Buckingham Palace per rendere omaggio alla regina, gli inglesi commentano l'apparizione a sorpresa dei fratelli, i principi William e Harry, con le loro mogli Kate Middleton e Meghan Markle, a Windsor sabato 10 settembre, per la prima da marzo 2020. “La regina avrebbe voluto un'ultima cosa, ovvero la pace in famiglia” dice una cittadina britannica. Altri sostengono come il “linguaggio del corpo lasci intendere l'ostilità di Harry e Meghan nei confronti William e Kate”. Vestiti a lutto, i 4 sono stati accolti da urla festanti. Stando a quanto riportato dal The Times, sarebbe stato proprio il principe di Galles (William) a tendere la mano al “fratello ribelle”. Le trattative avrebbero ritardato di 45 minuti l'apparizione dei quattro, ma si sarebbero concluse bene. Scrive il Daily Mail: “William ha ritenuto importante ricreare un momento di unità familiare in seguito alla morte della regina Elisabetta II”. Durerà fino ai funerali?