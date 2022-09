La bandiera ucraina a 10 chilometri da Lyman - Video

Questo video, apparso in rete nel pomeriggio di martedì, mostra i soldati ucraini issare la bandiera nazionale nel piccolo centro abitato di Novoselivka, che dista 10 chilometri da Lyman. Riferisce nel suo aggiornamento quotidiano il think tank statunitense Istitute for the Study of War: “Diversi blogger militari russi riferiscono con crescente preoccupazione che le truppe ucraine sono avanzate a ovest, nord e nord-est di Lyman e stanno lavorando per completare l'accerchiamento delle truppe russe in questa città e lungo la sponda settentrionale del fiume Siverskyi Donets in quest'area. La caduta della sacca di Lyman avrebbe probabilmente serie conseguenze per gli occupanti nelle regioni di Donetsk e Luhansk e potrebbe consentire alle truppe ucraine di minacciare le posizioni russe fino all'area di Severodonetsk-Lysychansk”.

(video da Telegram @operativnoZSU)