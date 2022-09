La barca per aragoste colpisce le rocce e affonda, padre e figlio salvati al largo di Boston

Sfiancati dall'acqua, padre e figlio sono stati tratti in salvo dopo un naufragio. La bodycam della polizia riprende il momento del salvataggio dei due uomini di 70 e 30 anni. Erano usciti con la loro barca per aragoste quando a un certo punto hanno colpito le rocce vicino alla stazione di Graves Light, a circa 9 miglia dalla costa. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto lo scorso 24 agosto. L'imbarcazione sarebbe rimasta impigliata, probabilmente, in una trappola per aragoste e dunque finita sulle rocce.