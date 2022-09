La conduttrice del Tg ha un ictus in diretta: i colleghi riconoscono i sintomi e la salvano

Paura per Julie Chin, conduttrice alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma, che ha avuto un ictus mentre conduceva il telegiornale. Più volte la donna cerca di proseguire la diretta, ma le parole non escono. Chin è impegnata a lanciare un servizio sul razzo Artemis della Nasa, ma fa fatica a leggere il gobbo. Fortunatamente sono i colleghi ad accorgersi dei sintomi e a intervenire prontamente. La donna è stata ricoverata immediatamente e ora dovrà restare a riposo e fare ulteriori accertamenti. La giornalista ha ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutata.