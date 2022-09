La costa della Florida devastata dall'uragano Ian: il video dal drone

Distruzioni catastrofiche, oltre 2,5 milioni di abitanti senza luce e almeno un morto confermato. È questo il primo bilancio dopo il passaggio dell'uragano Ian in Florida. Dopo aver colpito Cuba, Ian ha toccato terra a Cayo costa, vicino a Fort Meyers, lasciando una scia di devastazione. I danni, come mostra questo video dall'alto, sono ingenti. Ian passerà alla storia come uno degli uragani più violenti mai abbattutosi sugli Usa, con venti a 240 km orari.