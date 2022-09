La disperazione dei residenti di Ostra affacciati a guardare le auto portate via dalla corrente

Auto che galleggiano e strade come fiumi nelle immagini dell'alluvione che ha colpito le Marche. Sei vittime e tre dispersi è il bilancio provvisorio del nubifragio, quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre dispersi. Nelle immagini la disperazione dei residenti che dalle scale guardano le auto portate via dalla corrente.