La grande fuga dalla Florida per sfuggire alla forza devastatrice dell'uragano

Con venti fino a 201 chilometri all'ora e forti piogge, l'uragano ha già travolto Cuba lasciando alcune aree senza elettricità. A Tampa l'allerta è massima: più di 300 mila persone sono state evacuate dalle aree più a rischio. Evacuate in via precauzionale anche diverse piattaforme petrolifere offshore nel Golfo del Messico. “Madre natura è un'avversaria temibile. Potrebbero esserci allagamenti catastrofici”, aveva messo in guardia il governatore della Florida Ron Desantis, invitando i cittadini a rispettare gli ordini di evacuazione. “Non dovete andare in un altro stato o guidare migliaia di chilometri. Molti rifugi sono stati allestiti nelle vicinanze delle aree più esposte”, aveva precisato Desantis. In molti hanno risposto.