La mamma russa si scaglia contro il funzionario: "Siamo noi gli occupanti!"

La scena si svolge a Nal'čik, capitale della Cabardino-Balcaria, una repubblica della Federazione russa nel Caucaso settentrionale. Si vede una madre, la donna vestita di rosso, che si mette a discutere con un funzionario russo, l’uomo vestito di scuro che sarebbe Indris Tlupov, il vice-capo dell’amministrazione locale, a proposito della mobilitazione parziale dell’esercito annunciata la settimana scorsa dal presidente Vladimir Putin.

"Siamo noi gli occupanti. L'Ucraina non fa parte dell'URSS (sic) da molto tempo", si sente dire. E un’altra persona aggiunge: "Perché siete voi quelli interessati e siamo noi a dover andare lì?".

La scorsa settimana la Russia ha lanciato una mobilitazione "parziale" per rafforzare le sue truppe in Ucraina, con centinaia di migliaia di riservisti richiamati in servizio per combattere nel conflitto.

Tlupov avrebbe poi minacciato la madre di punirla penalmente per le sue parole.

Reuters ha potuto verificare la posizione del video grazie agli edifici, agli alberi e alle strade che si vedono nel video e che corrispondono alle immagini satellitari e a immagini di repertorio della zona ma non è stata in grado di confermare la data in cui è stato girato.