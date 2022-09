Nasa, colpito l'asteroide: la missione filmata da un satellite italiano

"Stiamo intraprendendo una nuova era, un'era in cui abbiamo potenzialmente la capacita' di proteggerci da qualcosa come un pericoloso impatto di un asteroide pericoloso". Lo afferma Lori Glaze, direttore della divisione di scienze planetarie della Nasa, dopo l'impatto tra la sonda Dart e l'asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria.

La sonda Dart della NASA ha colpito Dimorphos, il piccolo asteroide dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria, nel primo esperimento di difesa planetaria, ossia progettato per difendere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi. Testimone dell'impatto è il mini satelliteitaliano LiciaCube, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e realizzato dall'azienda Argotec.

La Nasa ha spiegato che la conferma del successo della missione arriverà tra qualche settimana, quando i calcoli verificheranno se l'orbita di Dimorphos si è effettivamente modificata.