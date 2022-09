La premier dell'Estonia testa il Javelin, il lanciamissili a spalla Usa popolare in Ucraina

Nonostante non ci siano minacce della Russia contro l'Estonia, il governo ha deciso di richiamare i riservisti per un'esercitazione straordinaria. E proprio in questo contesto la prima ministra Kaja Kallas è stata ritratta in un video mentre testa il Javelin. Secondo la premier estone la guerra in Ucraina pur non minacciando direttamente il Paese invita a mantenere alta la propria “capacità di difesa”. Tra le sue ultime dichiarazioni non è passata inosservata la frase: “Chiunque imbracci le armi contro una nazione libera, contro l'Ucraina libera, imbraccia le armi contro l'Estonia commette un crimine che noi non perdoneremo”.