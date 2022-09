La processione dei reali degenera in protesta: il re accolto da fischi e bandiere olandesi capovolte

Forti fischi e bandiere capovolte hanno condizionato la parata dei reali olandesi nel giorno del principe, “Prinsjesdag”, che ogni anno si ripete per dare inizio a un nuovo anno parlamentare. La processione reale, che ha visto impegnati il re Guglielmo Alessandro e la regina Máxima a bordo della carrozza insieme alla principessina Caterina Amalia Nassau, si è trasformata in una valanga di fischi. Le bandiere olandesi capovolte e i cori hanno scandito malcontento. A pesare sono i prezzi elevati dell'energia, “le bugie”, per i tagli alle emissioni che penalizzerebbero il settore agricolo e il globalismo.