La Russa posta il video dal bar del Senato: “Siamo pronti per risollevare l’Italia”

Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, condivide sui social un video che lo ritrae in Senato con il suo staff: “Ecco qua, qui ancora non c'è nessuno, ma noi siamo già qui e siamo pronti per risollevare l'Italia”. E alla domanda avrà un importante incarico di governo o magari farà il presidente del Senato? La Russa risponde: “Giuro che non ne abbiamo mai parlato (Con Giorgia Meloni, ndr). Per quanto mi riguarda, ho la mia età, non ho ambizioni di vanità. Farò quello che servirà al partito, da nulla al tutto”.