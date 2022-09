Insegnante trovato morto in una scuola a Melito, indagini per omicidio

Il corpo ritrovato è quello di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno. A individuare per primo il cadavere intorno alle 22,30 sarebbe stato suo figlio, che era corso a cercarlo non avendo sue notizie da diverse ore. E' stato lui ad allertare i carabinieri. Il corpo era nel cortile della scuola media in cui insegnava, la Marino Guarano a Melito, nell'hinterland di Napoli.

Dai primi accertamenti sembra che la morte sia riconducibile a un'aggressione con arma bianca, probabilmente un coltello, non è chiaro per quali motivi. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.

Il professore era incensurato, sposato, con due figli, in passato era stato consigliere comunale a Mugnano. La scuola è la stessa in cui a maggio scorso un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre era in aula da un suo compagno di classe. Ancora nello stesso istituto, due mesi prima, una bambina era stata aggredita da una coetanea nel bagno.