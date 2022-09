La tv iraniana paragona la regina Elisabetta a Hitler: "Uno dei più grandi criminali della storia"

Voce fuori dal coro, la televisione iraniana Channel 1 ha definito la regina Elisabetta “Uno dei più grandi criminali nella storia dell'umanità”, paragonandola a Adolf Hitler. Nonostante Teheran non abbia commento la morte della reale, la tv statale non ha risparmiato commenti quali è “una buona notizia per le persone oppresse del mondo”. Sproloqui scioccanti, mentre il resto del mondo è in lutto e celebra una delle figure più amate dalla storia moderna.