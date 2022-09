La Zecca Reale svela le prime monete con Carlo III

La Royal Mint, la zecca reale britannica, ha presentato le prime monete con l'immagine di re Carlo III. La nuova effigie apparirà sui 50 pence, che inizieranno a circolare nei prossimi mesi, e su una moneta commemorativa da 5 sterline che porta dall'altro lato due nuovi ritratti di Elisabetta II.



I britannici inizieranno così a vedere l'immagine di Carlo tra le loro monete a partire da dicembre, quando entreranno gradualmente in circolazione i nuovi 50 pence. Secondo la tradizione che risale al periodo della restaurazione della monarchia britannica nel 1660, il profilo del monarca in carica è inciso in direzione opposta rispetto a quello del predecessore. E così è anche per le due monete che raffigurano Carlo III rivolto a sinistra, mentre il profilo della madre, la regina Elisabetta II, è rivolto a destra.



Approvato personalmente dal nuovo re, il ritratto è stato realizzato dallo scultore britannico Martin Jennings a partire da una fotografia di Carlo. Nella moneta il re è raffigurato senza corona. L'immagine è circondata da un'iscrizione latina che significa "Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede".



L'omaggio a Elisabetta II

Lunedì verrà emessa anche una moneta commemorativa da 5 sterline per ricordare la vita e il lascito di Elisabetta II. Su un lato della moneta c'è Carlo, mentre il rovescio presenta due nuovi ritratti di Elisabetta affiancati. Sul lato opposto della moneta da 50 pence c'è invece una effigie della regina originariamente apparsa sulla Corona dell'Incoronazione del 1953.



Una lunga tradizione

La Zecca Reale, la cui sede è nel Galles, imprime i volti della famiglia reale sulle monete da oltre 1.100 anni, fin dai tempi di Alfredo il Grande. "Carlo ha seguito la tradizione generale del conio britannico, che risale a Carlo II, secondo la quale il monarca è rivolto nella direzione opposta rispetto al suo predecessore", conferma Chris Barker del Royal Mint Museum.



"Quando abbiamo iniziato a battere moneta, era l'unico modo per il popolo di conoscere l'aspetto del monarca, non come adesso, ai tempi dei social media", spiega Anne Jessopp, direttrice generale della Royal Mint.



Circa 27 miliardi di monete con l'immagine di Elisabetta II circolano attualmente nel Regno Unito e tutte continueranno ad avere corso legale e a circolare regolarmente per essere sostituite nel corso del tempo in caso di usura o danneggiamento.