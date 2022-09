Lady Gaga in lacrime per il concerto interrotto a Miami

“Non era sicuro continuare” dice la cantante che fa fatica a parlare. Lady Gaga, con un video su Instagram, si è scusata con i suoi sostenitori per aver interrotto il concerto a Miami. Una decisione precauzionale obbligata dal maltempo. Così si è evitato che alcune persone potessero restare ferite durante la tempesta annunciata. Tra le lacrime la popstar ha cercato di spiegare nei dettagli l'interruzione momentanea del “Chromatica Ball”, poi ha aggiunto: “Non so cosa avrei fatto se fosse successo qualcosa a qualcuno del pubblico o alla band o ai ballerini. Quello che vale di più per me è la vita”.