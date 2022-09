L'appello in lacrime e il taglio dei capelli: la modella iraniana che vive in Italia ci chiede aiuto

“Sono iraniana, persiana, e vivo in Italia da tre anni. Potevo essere io quella ragazza (Mahsa Amini, ndr) che hanno ucciso. Anch'io per l'hijab sono stata arrestata in Iran quando avevo 16 anni. Sono 44 anni che la mia gente prova a protestare e ogni volta viene picchiata, arrestata, uccisa. Ora basta, ne abbiamo abbastanza. Non vi chiediamo soldi né cibo. Abbiamo soltanto bisogno di essere ascoltati. Vi prego siate la nostra voce”, sono le parole di Taraneh Ahmadi che non riesce a trattenere le lacrime quando taglia le sue trecce. Con questo appello la modella ha voluto fare un gesto pubblico e solidale per l'uccisione di Mahsa Amini, la giovane donna picchiata a morte dalla polizia morale iraniana perché non indossava correttamente il velo.