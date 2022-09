L'attacco Usa con 40 droni: la guerra a pilotaggio remoto con un esercito di piccoli quadricotteri

Non siamo lontani dalla realtà e la guerra in Ucraina, a differenza della Siria, documenta con migliaia di video l'uso della tecnologia finalizzata a scopi militari. Questo test arriva dai cieli sopra il National Training Center, un'area adibita all'addestramento della United States Army, e mostra uno sciame di quadricotteri, dei piccoli droni, intenti a sferrare un attacco. L'esercitazione ripropone - in piccolo - lo spostamento in massa degli uccelli, ma a differenza dei migratori può far male. I quadricotteri sono dotati di munizioni e telecamera e sono testati per colpire. Un “gioco di guerra” che nel prossimo futuro potrebbe essere riproposto sul campo di battaglia.