Laura Boldrini contestata da attiviste pro aborto: "Voglio che se ne vada, lei non ci rappresenta"

Dura contestazione da parte di alcune ragazze a Laura Boldrini a Roma, nel corso della manifestazione organizzata da ‘Non una di meno’ per la Giornata mondiale dell'aborto libero, sicuro e gratuito. “La Lorenzin (ex ministro della Salute, ndr) ha reso la pillola a pagamento”. Boldrini ha replicato: “Il problema non è questo ma la distribuzione”. Immediata la replica di una delle contestatrici: “Il problema è che sia stata messa a pagamento. Lei mi dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari a chi vive nei quartieri popolari. E i tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e una legge che non viene applicata? Ve ne dovete andare da questa piazza”. A quel punto l'onorevole ha risposto: “Ci sono donne che in Parlamento hanno lottato e l'hanno voluto l'aborto. Dovremmo essere tutte unite. Sa perché non siamo unite? - ha risposto l'interlocutrice - perché a lei delle persone che stanno nelle case e nei quartieri popolari non gliene frega niente, invece a me sì e io li difendo”.

“È stata una bella manifestazione perché erano presenti molte realtà. Molte sono state contente di vedere in piazza me e altre colleghe, come Cecilia D'Elia, Monica Cirinnà, Marta Bonafoni e Debora Serracchiani. Poi, verso la fine, un gruppetto di tre ragazze con altri che seguivano con i telefonini accesi sono venute da me non per confrontarsi ma per attaccare qualcuno e hanno messo dentro insieme tante motivazioni affastellate, una sull'altra. Considero un errore attaccare chi difende il diritto all'aborto sicuro e legale dentro le istituzioni”, ha dichiarato Laura Boldrini.