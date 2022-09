Laura Pausini non canta Bella Ciao sulla tv spagnola: "È una canzone troppo politica"

Dalla Spagna all'Italia, è bufera sulla scelta di Laura Pausini di non cantare “Bella Ciao” sulla televisione spagnola. È successo durante il programma tv El Hormiguero per presentare la nuova edizione de La Voz - la variante spagnola di The Voice. Gli altri coach Luis Fonsi, Pablo López e Antonio Orozco scherzano con l'italiana chiedendole di intonare dei brani di musica italiana. Lei si butta con “Cuore matto” di Little Tony ma gli altri propongono la canzone del partigiano. A quel punto Pausini precisa: “Non intendo cantare canzoni politiche”. Il conduttore ha subito accolto la richiesta della popstar, ma la sua decisione non è passata inosservata sui social. In tanti sono rimasti delusi.