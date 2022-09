Laver Cup, la gioia incontenibile di John McEnroe che balla scatenato sul tavolo

La vittoria della Laver Cup è il pretesto, legittimo, di una splendida serata di festeggiamenti. Protagonista, tra gli altri, John McEnroe che ha ballato sul tavolo divertendosi scatenato. inevitabili gli applausi di Borg, capitano del team Europa, Enqvist e Cameron Norrie. Il team Mondo ha conquistato per la prima volta in assoluto la Laver Cup col punteggio 8-4 contro il team Europa, la selezione guidata da John McEnroe ha ribaltato il risultato nell'ultima giornata di partite. McEnroe ha colto l’occasione per un omaggio al suo vecchio amico scomparso Vitas Gerulaitis: “Nessuno batte il Team World cinque volte di seguito” proprio per omaggiare Vitas che disse: “Nessuno batte Gerulaitis 17 volte di seguito”.