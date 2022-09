Le immagini amatoriali da Formia, invasa da acqua e fango dopo la frana innescata dalle forti piogge

Una bomba d'acqua si è abbattuta a Formia e nel sud Pontino, in provincia di Latina, provocando danni e allagamenti. Il Maltempo sta causando parecchi disagi nel Lazio. In particolare Formia ha fatto registrare i maggiori danni: letteralmente invasa da acqua e fango dopo una frana dovuta alle forti piogge. Danneggiate diverse auto in sosta e isolate alcune abitazioni.