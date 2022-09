Le immagini del crollo del ghiacciaio pensile nella Patagonia cilena

L'aumento delle temperature e delle piogge indeboliscono le pareti di ghiaccio causando la rottura, così si è staccato parte del ghiacciaio pensile in un parco nazionale nella regione della Patagonia cilena. In un video, diventato virale, si vede il momento del crollo. Il ghiacciaio si trova sulla montagna di Atopa, a circa 200 metri di altezza nel Parco Nazionale di Queulat, che a sua volta dista più di 1.200 chilometri dalla capitale del Cile.

“I distacchi tra le masse di ghiaccio sono normali”, afferma lo scienziato del clima dell'Università di Santiago Raul Cordero, ma ha osservato che la frequenza di questi eventi è preoccupante. “Perché questo tipo di eventi è innescato da ondate di calore o da intense precipitazioni ed entrambe le cose stanno accadendo sempre più frequentemente in tutto il pianeta, non solo in Cile”, ha sottolineato Cordero. “Prima del crollo - sostiene lo scienziato - c'è stata un'ondata di caldo con temperature ‘anormali’ in quella zona della Patagonia”. Inoltre è stato registrato anche un “fiume atmosferico” costituito da aria relativamente calda carica di umidità. E quando questo “fiume” incontra la topografia andina e patagonica, forma grandi nuvole e scarica precipitazioni.